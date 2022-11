Cimetière chrétien d’Annaba Honteuses profanations ! 27 Nov 2022 Annaba 423 fois Honteuses profanations ! L

Cimetière chrétien d’Annaba Honteuses profanations ! 27 Nov 2022 Annaba 423 fois Honteuses profanations ! Le président de la commission « services et tourisme » de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seybouse (CCIS) d’Annaba, Djamel Daoudi, nous a récemment fait parvenir des photos de caveaux vandalisés et de tombes profanées au cimetière chrétien d’Annaba. Il est à signaler que les cryptes concernées sont situées loin du périmètre de surveillance du seul gardien de cette nécropole s’étalant sur quatorze hectares. Les violations des ces monuments funéraires se font toujours suivant le même mode opératoire. Ainsi, des pierres tombales sont d’abord descellées, avant l’exhumation des cadavres enveloppés dans des draps blancs afin de les dépouiller d’une alliance, voire d’une dent en or ou en argent. Il convient de souligner que ces actes ne datent pas d’aujourd’hui, vu qu’ils ont ciblé, auparavant, plusieurs sépultures du côté du quartier de Beni M’haffeur. Parmi les auteurs de ces violations se trouvent des marchands de rêves ainsi que leurs auxiliaires, des rédacteurs de « h’rouz », une sorte de sortilège, qui dégradent les tombes des cimetières pour en tirer les moyens d’exercer leur activité. De nombreux citoyens estiment que la seule solution à ce phénomène serait la vidéosurveillance, étant donné qu’il s’avère impossible de surveiller les cimetières en recourant seulement aux moyens classiques. Ahmed Chabi