Centres de formation professionnelle d’Annaba Inspections inopinées ! 29 Nov 2022 Annaba 20 fois Inspection

Centres de formation professionnelle d’Annaba Inspections inopinées ! 29 Nov 2022 Annaba 20 fois Inspections inopinées ! Les directions de l’Emploi et de la Formation professionnelle d’Annaba ont créé un comité de wilaya pour suivre, sur le terrain, l’application concrète du programme de la direction dernièrement citée et établi à l’intention des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires de l’allocation chômage, lancé en octobre 2022. Il est à noter que la wilaya compte plus de 10.000 attributaires de la prime de chômage. Comme précisé par la direction de l’Emploi et par les autorités, la principale condition pour avoir droit à cette prime est celle d’être un chômeur inscrit à l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM). Ainsi, un nombre assez important d’inactifs aux plans national et local n’ont pas de diplôme, ce qui complique les démarches de recrutements auprès des agences. C’est pourquoi les ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale ont décidé d’organiser des sessions de formation professionnelle qui serviront de base d’attribution des allocations en question. Dans ce contexte, les directions des deux ministères susmentionnés ont signé une convention pour régler l’organisation de ces sessions de formation pour les sans-emplois d’Annaba, attributaires de l’indemnité de chômage. Le dispositif de formation, qui est déjà mis en place depuis près de deux mois maintenant, rencontre cependant quelques accrocs. Les cas de désistement, d’absentéisme et de fraude, sont des faits avérés. Par conséquent, ces directions ont mis en place une commission de wilaya, dont la mission est de contrôler et d’inspecter les centres de formation d’Annaba. Les listes des demandeurs d’emploi et leurs présences effectives aux séances de formation sont alors passées au peigne fin. Il convient de ra ppeler qu’à partir du mois d’octobre 2022, les sessions de formation accélérées font partie des conditions exigées pour toucher la prime de chômage, et ce, uniquement pour les demandeurs d’emploi non diplômés. Si un bénéficiaire sélectionné refuse de suivre une formation ou l’abandonne en cours de session, il est automatiquement radié de la liste des allocataires de la prime. Soufiane Sadouki