Agriculture à Constantine Les pluies de l’espoir 27 Nov 2022 Constantine 213 fois Les pluies de l’espoir M.

Il a plu, ces dernières heures, à Constantine et à l'Est du pays, au grand bonheur des agriculteurs qui ont lancé un grand ouf de soulagement. Ces pluies sont synonymes d'espoir et d'une saison qui est loin, faut-il le reconnaître, d'être totalement acquise, reconnaît un agriculteur de la daïra de Zighout Youcef, connue par sa vocation agricole. « Nous sommes plus que jamais appelés à travailler et à multiplier les efforts afin de sauver nos cultures », recommande cet exploitant. Et de rappeler qu'en ces temps difficiles, en termes de pluviométrie, le secteur de l'agriculture a été le plus « affecté » par une sécheresse qui ne dit pas son nom. Tous les signaux étaient, jusqu'à hier, au rouge, s'accordent à dire certains spécialistes. Le plan d'urgence était même au menu de plusieurs départements ministériels, des ressources en eau et de l'agriculture, en particulier. Selon un BMS des services concernés, les prochains jours seront également marqués par d'autres perturbations prévues sur plusieurs régions. De la neige et de la pluie sont, ainsi, attendues dans les wilayas du centre et de l'Est du pays, dans les quelques jours à venir. C'est du moins ce qu'espèrent les responsables de la DSA, direction des services agricoles.