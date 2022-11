Insertion de plus de 600.000 personnes dans des postes d'emplois permanents en 2022 29 Nov 2022 Actualité 88 fois Insertion de plus de 600.000 personnes dans des postes d'emplois permanents en 2022 Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a déclaré, mardi à Alger, que plus de 600.000 bénéficiaires des deux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et à l’insertion sociale (DAIS) ont été intégrés, en 2022, dans des postes permanents. Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation lors d'une plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi complétant l'ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la Fonction publique, le ministre a fait savoir que plus de 600.000 bénéficiaires des deux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et à l’insertion sociale (DAIS) ont été intégrés en 2022 dans des postes permanents, précisant que la majorité d'entre eux sont diplômés des universités. Le coût de l'insertion s'est élevé à 100 milliards de DA, a fait savoir le ministre, soulignant que les opérations d'intégration aux postes d'emplois permanents concernent les bénéficiaires des DAIP et DAIS qui sont encore en poste. Répondant aux interrogations relatives au contenu du projet de loi présenté aux membres du Conseil de la nation, le ministre a souligné que la durée du congé accordé pour la création d'une entreprise a été fixée suite à une étude et à un travail coordonné avec des experts et des spécialistes du domaine. Lors du débat du projet de loi, des sénateurs ont qualifié cet amendement de "nouveau jalon dans le processus de développement de l'économie nationale, qui a pour objectif d'encourager la création d'entreprises, promouvoir l'investissement générateur de richesses et créer de nouveaux postes d'emplois en développant l'esprit d'entrepreneuriat". D'autres membres ont abordé nombre de préoccupations, dont la proposition de la révision de la durée du congé accordé pour la création d'entreprise.