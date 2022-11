Salaires, retraites, allocation chômage Tebboune recadre Youcef Cherfa 16 Nov 2022 À la une 3054 fois Tebb

Salaires, retraites, allocation chômage Tebboune recadre Youcef Cherfa 16 Nov 2022 À la une 3054 fois Tebboune recadre Youcef Cherfa Le ministre du Travail, Youcef Cherfa a jeté un froid glacial jeudi, parmi les smicards en lâchant devant les députés ce qui ressemble à une bombe à fragmentation dans un contexte social qui reste toujours tendu. Devant les membres de la commission des finances, qui l’auditionnaient, dans le cadre de la préparation du débat en plénière sur le projet de loi de finance 2023, Cherfa a fait preuve d’une légèreté incroyable en expliquant qu’il n’y aura pas d’augmentation des salaires et que les augmentations en question concernent uniquement les retraites et l’allocation chômage. Les propos du ministre du Travail devant les membres de la Commission des finances sont en contradiction frontale avec les engagements, plusieurs fois réitérés, du président de la République à augmenter les salaires, les pensions de retraite et l’allocation chômage, dès -lors que la relative « aisance financière » du pays le permet. Quel prurit a donc pris le ministre du Travail de faire une telle annonce rabat-joie, alors que le monde du travail est tout à son attente impatiente de la concrétisation de la promesse présidentielle à partir de l’année prochaine. Les instructions du président Tebboune, lundi en Conseil des ministres, tout en donnant à lire comme un démenti à l’imprudente déclaration du ministre du Travail devant les parlementaires sont d’une fermeté et d’une limpidité qui ne laisse plus l’ombre d’un doute sur les augmentations qui sont une chose acquise et sur laquelle, il n’y a plus lieu de revenir. En effet, le communiqué du Conseil des ministres , concernant cette question qui cristallise toutes les attentes, indique que le chef de l’Etat « a ordonné au Gouvernement de préparer les textes d’application relatifs à l’augmentation des salaires, pensions et allocation chômage » .Le communiqué va plus loin en apportant un autre élément d’information, à savoir que le « versement des augmentations se fera directement, après l’approbation, par le Parlement du projet de budget 2023, à compter de janvier 2023. C'est-à-dire qu’en plus du principe des augmentations des salaires, pensions de retraites et allocation chômage qui est réaffirmé avec force, il y a aussi la question du calendrier, janvier 2023, une façon pour le président de la République de mettre la pression sur le Gouvernement pour faire diligence. Le Gouvernement a devant lui quelque chose comme deux mois pour mettre en place le mode d’application de ces augmentations en l’intégrant dans les prévisions budgétaires pour l’exercice 2023 et en définissant les critères, les catégories et la fourchette de ce coup de pouce providentiel rendu possible grâce à l’embellie financière que le président Tebboune entend partager pour apporter un peu de baume au cœur des millions de travailleurs et retraités qui ont assisté, impuissants, ces dernières années, à une perte sans précédent de leur pouvoir d’achat. H.Khellifi.