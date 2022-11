Une équipe de France fébrile s’incline face à la Tunisie, mais termine première de son groupe au Mondial Horte

Une équipe de France fébrile s’incline face à la Tunisie, mais termine première de son groupe au Mondial Hortense Leblanc - Il y a 40 min 11 commentaires | 45 Des Bleus largement remaniés ont été battus (1-0) par la Tunisie. Ils enregistrent donc une défaite pour leur dernier match de poule, avant un huitième de finale dimanche prochain. L’arbitre de la rencontre, Matthew Conger, a annulé le but d’Antoine Griezmann dans les dernières secondes, donnant la victoire à la Tunisie, contre les Bleus, mercredi 30 novembre 2022, à Al Rayyan (Qatar). L’arbitre de la rencontre, Matthew Conger, a annulé le but d’Antoine Griezmann dans les dernières secondes, donnant la victoire à la Tunisie, contre les Bleus, mercredi 30 novembre 2022, à Al Rayyan (Qatar). © Fournis par Le Monde Des « coiffeurs » balayés, puis coiffés au poteau par la VAR. Titularisés mercredi 30 novembre, les habituels remplaçants des Bleus, qui avaient à cœur de montrer à Didier Deschamps qu’ils méritaient du temps de jeu, ont raté leur coup. Contre la Tunisie, l’équipe de France, remaniée, n’a presque jamais inquiété les Tunisiens (1-0). Les entrées en cours de jeu de Kylian Mbappé, d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé ont changé la physionomie du match, et un but de Griezmann, dans les dernières secondes, a même été refusé pour une position de hors-jeu. La France battue par la Tunisie après une égalisation invalidée dans les arrêts de jeu Alors que ses hommes étaient déjà assurés d’accéder aux huitièmes de finale du Mondial, Didier Deschamps avait choisi de faire confiance à ses seconds couteaux pour le dernier match de la phase de poule. Avec Raphaël Varane et Aurélien Tchouaméni, seuls titulaires conservés, cette équipe de France expérimentale a souffert contre la Tunisie. Sur les côtés, Axel Disasi, habituel défenseur central, et Eduardo Camavinga, milieu de terrain, étaient titularisés en tant qu’arrières latéraux. Les Aigles de Carthage, qui jouaient leur qualification, ont vite cerné ces points faibles et les ont exploités, avec de multiples débordements et des centres pour amener le danger dans la surface de réparation française. Khazri profite du manque d’intensité des Bleus Le manque d’expérience des Bleus s’est rapidement fait sentir, avec de nombreuses pertes de balles et beaucoup de difficulté à trouver leurs attaquants. En manque d’automatismes, trop timides, les onze Français titulaires ont eu beaucoup de mal à progresser dans le camp tunisien, pour le plus grand plaisir d’Aymen Dahmen, le gardien tunisien, qui n’a pas eu un arrêt à faire en première période. Vidéo associée: Mondial-2022 : déjà qualifiés, les Bleus jouent la 1ère place du groupe D Video Player is loading. Suspendre Heure actuelle 0:00 / Durée 2:18 LOPlein écran Mondial-2022 : déjà qualifiés, les Bleus jouent la 1ère place du groupe D Activer les notifications 0 Afficher sur Watch Coupe du monde 2022 : qui sont ces fameux « coiffeurs » ? Cette tendance s’est prolongée au retour des vestiaires, et les Bleus, jusqu’ici malmenés, se sont retrouvés menés au score. Comme en première période, ils ont mis moins d’intensité que les Tunisiens dans les duels, ont perdu le ballon au milieu du terrain, se sont arrêtés pour réclamer une faute non accordée, et Wahbi Khazri en a profité pour filer au but et pousser le ballon au fond des filets, en bout de course (53e). Voyant son équipe fébrile, Deschamps a alors appelé ses jokers de luxe à la rescousse. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont entrés en jeu pour essayer de dynamiser l’attaque française, après l’heure de jeu. Pour le match Tunisie-France, avec des Bleus déjà qualifiés, les remplaçants entrent en scène Alors qu’ils n’avaient jusque-là tenté que deux tirs, les Bleus ont accéléré et frappé neuf fois au but. Au bout du temps additionnel, à treize secondes de la fin du match, Antoine Griezmann pensait même avoir égalisé. Mais avant de siffler la fin du match, l’arbitre de la rencontre, le Néo-Zélandais Matthew Conger, a été appelé dans l’oreillette par ses assistants vidéo. Et, dans un retournement de situation qui restera dans les mémoires des supporteurs français et tunisiens, le but a finalement été annulé après un visionnage de l’action, pour un hors-jeu du buteur. « Sur le centre, je crois que je suis hors-jeu. J’ai dit à l’arbitre que je n’avais pas l’intention de jouer le ballon sur le centre. Derrière, le défenseur rate son geste et c’est pour ça que j’ai fait la reprise », a réagi Antoine Griezmann, tout sourire au micro de TF1, malgré le refus de son but. Une victoire insuffisante pour la Tunisie Cette séquence étonnante a également surpris TF1, qui diffusait le match. La Une a lancé une page de publicité avant la fin de la rencontre et la décision finale de l’arbitre, pensant que le match était terminé après le but de Griezmann. Les téléspectateurs ont ainsi cru que les Bleus avaient arraché le match nul dans les ultimes secondes. Vainqueurs, les Tunisiens n’ont pour autant pas pu se réjouir de cette victoire, puisque, dans le même temps, l’Australie l’a emporté (1-0), à la surprise générale, contre le Danemark, pour s’offrir la deuxième place qualificative du groupe D pour les huitièmes de finale. L’Australie, qualifiée surprise pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire face au Danemark Les Bleus, eux, terminent premiers, mais ils concèdent une première défaite en phase de groupes de la Coupe du monde depuis 2010. Pas de quoi entamer l’optimisme de Didier Deschamps, dont l’objectif, à savoir que les Bleus terminent premiers du groupe, est atteint. « J’ai géré encore un peu plus par rapport à certains joueurs qui étaient à risques, car on avait fait deux matchs à grosse intensité en quatre jours, a expliqué le sélectionneur au micro de TF1, à l’issue de la rencontre. J’ai donné la possibilité à plus de joueurs du groupe d’être sur le terrain. Ce n’est pas évident quand ils sont nombreux, mais ça leur a permis de voir ce qu’était un match de Coupe du monde. Il aurait pu égaliser, mais l’objectif est atteint. On va récupérer et une deuxième compétition va commencer. » Les Bleus disputeront leur huitième de finale, dimanche 4 décembre, contre le deuxième du groupe C : l’Argentine, la Pologne, le Mexique ou l’Arabie saoudite.