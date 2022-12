Le budget communal d’Annaba en discussion Des projets pharaoniques pour 2023 ! 30 Nov 2022 Annaba 111 fois Des projets pharaoniques pour 2023 ! L’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba a tenu une réunion extraordinaire consacrée à l’approbation des projets entrant dans le cadre du programme de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales de l’année 2023. L’approbation des rectifications des opérations inscrites durant la délibération n°100 du 10 août 2022, concernant le financement complémentaire de l’année 2022 en matière d’équipements, était aussi à l’ordre du jour. Les 74 projets, dont certains qui sont déjà en cours de réalisation, ont nécessité la somme globale de 494 milliards et 400 millions. Ainsi, la ville bénéficiera tout d’abord d’un cimetière de chouhada, tant attendu par les familles des héros tombés au champ d’honneur pour l’Indépendance. A ce propos, une zone immense sera également délimitée à Sidi Salem pour accueillir un grand cimetière, en raison de la saturation de ceux de la ville. Des routes et des trottoirs seront aménagés à travers les quartiers d’Annaba. Lesdits quartiers seront dotés, dans une première phase, par 440 bennes à ordures, afin d’atteindre le nombre de 1.060 et enfin arriver au placement de près de 4.000 unités. Le maire de la ville, applaudi par ses pairs, a tenu à faire part de son intention de transformer la ville en une véritable mégapole jouissant du modernisme et de faciliter la vie des citoyens. Des ralentisseurs en plastique remplaceront ceux ayant été érigés par des habitants à l’aide de béton, et des feux tricolores intelligents, au nombre de 18 pour une première phase, seront installés à travers tous les carrefours de la ville. Un éclairage public alimenté par l’énergie solaire sera déployé à partir de la plage d’Aïn Achir pour atteindre celle de Djenane El Bey. A retenir aussi que l’ancien « Souk El Fellah » sera aménagé pour accueillir des dizaines de commerçants, et que différents aménagements seront opérés à la station de taxis de Sidi Brahim. Les services techniques de l’APC à l’avenue Bouali Saïd verront l’installation d’un bloc consacré aux archives municipales. Le quartier d’Oued Kouba et ses alentours, n’ayant reçu aucun changement depuis une trentaine d’années, seront éclairés à l’aide de lampes électroluminescentes, dites lampes LED (de l'anglais : Light-Emitting Diode, ou diode électroluminescente). Un jardin fréquenté par les familles et longeant les anciennes murailles de la ville, dit le Calypso et se trouvant au Caroubier, sera restauré. Une route menant vers la citadelle des Hafsides est pareillement programmée. Plusieurs rues de la ville changeront totalement après les travaux qui y seront effectués. Les quartiers du Val Mascort, de Haï Rym, d’Oued Forcha, de la rue du Sénégal, du 8 mars, le boulevard Che Guevara, et bien d’autres, seront également pris en charge par l’APC. Notons, d’autre part, que l’ancienne pépinière de l’APC, sise au lieudit Sainte Anne, sera partagée en deux, entre l’APC et l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) Annaba Propre. Enfin, un nombre important de projets venant améliorer la qualité de vie des habitants a été adopté, vu que le budget leur étant consacré a augmenté sensiblement. Ahmed Chabi