Rubrique BILLET (PAS) DOUX La ligne a sauté ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 01-12-2022, 11:00 Je ne vais pa

Rubrique BILLET (PAS) DOUX La ligne a sauté ! MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 01-12-2022, 11:00 Je ne vais pas en vouloir à une chaîne publique algérienne de ne pas fêter une victoire marocaine en football. C'est une décision que je comprends. Mais ce que je n'arrive pas à gober et qui fait la risée du monde - car rien ne se cache aujourd'hui aux yeux omniprésents des réseaux sociaux -, c'est le fait d'avoir caché le résultat du match Maroc-Belgique dans le tableau des rencontres du jour. C'est insensé et il aurait mieux valu ne pas publier du tout le point de la journée. La censure n'est pas à la portée de tout le monde. Il faudrait peut-être songer à envoyer les cadres de la télévision au... Maroc où cette pratique est élevée au rang de science exacte et ne s'exerce jamais par des enfantillages du genre oublier un résultat ! M. F.