Nouvelle tentative de destruction de la statue de Ain El Fouara à Sétif (Vidéo) 3 décembre 2022 0:12 Publié

Nouvelle tentative de destruction de la statue de Ain El Fouara à Sétif (Vidéo)

3 décembre 2022

DIA-03 décembre 2022: La célèbre statue en marbre de Ain Fouara a été nouvelle fois vandalisée par un individu ivre cette fois, ce soir à Sétif. La scène a été filmée par des passants qui ont filmé le gars en train de détruite la statuette à coup de marteau. Trés vite l'homme a été maitrisé par un homme et décendu du haut du buste de la statuette. Il y a quatre ans, un islamiste avait partiellement détruit la statuette à coup de marteau. L'homme qu'on a surnommé « bou marteau » a été condamné par la justice et accusé de troubles mentaux. On ignore pour le moment le mobile qui a poussé l'homme qui a tenté de détruite le vestige du site le plus célèbre à Sétif. Une image encore négative qui est offerte par ces individus qui tentent d'effacer le patrimoine culturelle et matérielle de l'Algérie.

Amel Bouchaib