Le Cameroun bat l’équipe « B » du Brésil et quitte le mondial (Vidéo) 2 décembre 2022 23:09 Publié par admin Aucun commentaire DIA-02 décembre 2022: Dans un match où il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, c’est finalement le Cameroun qui s’impose. Grâce à un but de Vincent Aboubakar en toute fin de match. Largement remanié, sans Neymar et le buteur Richarlison ce « Brésil bis » arrive tout de même à imposer sa patte lors de cette rencontre et dominer avec 65% de possession de balles. Les «remplaçants» de Tite se créent de nombreuses situations (19 tirs) mais peu d’actions véritablement dangereuses (sept tirs cadrés). En toute fin de match, Vincent Aboubakar (90+2) place une superbe tête pour permettre au Cameroun de remporter le match. Il est expulsé après son but pour avoir un pris un deuxième carton jaune sur sa célébration. Fair-play et connaisseur du règlement, il serre la main à l’arbitre. Après ce succès, le Cameroun prend finalement la troisième place du groupe H. Le Brésil toujours en tête. La Suisse prend la deuxième place et se qualifie. À un but de prendre la première place au Brésil.