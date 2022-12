Mercato : Ronaldo en Arabie Saoudite, une offre de 500 millions l'attend !

Le journal 'Marca' affirme que Ronaldo a déjà dit "oui" à la proposition que lui a faite Al-Nassr pour rejoindre la Ligue d'Arabie Saoudite.une offre d'Al-Nassr. Cette offre lui permettrait de gagner plus de 400 millions d'euros en l'espace de deux saisons et demie, selon besoccer. Le journal espagnol affirme que l'accord est de 200 millions par saison et que le Portugais s'engagera pour deux ans et demi. Ainsi, il devrait gagner exactement 500 millions d'euros durant cette période L'aspect financier a été déterminant pour convaincre le Portugais, qui participe actuellement à la Coupe du monde au Qatar avec son équipe nationale. Ce sera sûrement sa dernière participation au tournoi international le plus convoité de du monde. Si cet accord entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr est confirmé, CR7 deviendra la principale attraction du football saoudien et contribuera grandement à le dynamiser. Cela montrerait également la puissance financière des équipes de ce championnat, capables de mettre des sommes exorbitantes sur la table pour faire signer une légende qui ne connaîtra plus ces soirées magiques de Ligue des Champions.