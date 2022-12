POUSSE AVEC EUX Sidi el Khier, Dame Fouara et la légende du marbrier brun aux yeux bleus ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 04-12-2022, 11:00 Un colloque sur les discours de Djidji ? Les mecs, faut vraiment arrêter de… … sniffer la pommade ! Bon ! Bon ! Bon ! L’autre jour, c’était un islamiste que l’on a déclaré par la suite «malade mental». Aujourd’hui, c’est un mec visiblement «khabet», ivre mort ou presque. L’islamisme et l’alcoolisme enfin réunis autour d’une «tâche» commune. Dégrader, détruire la statue de Aïn Fouara, au cœur de Sétif. Et toujours le même abcès de fixation, si j’ose dire. La poitrine de Dame Fouara. Les seins de la Belle des Hauts-Plateaux. Alors ? Anomalie dans le sevrage de ces alpinistes des statues, monuments et totems ? Passage trop rapide du lait maternel au lait en poudre, industriel ? Complexe mammaire provoqué par une immersion brutale et répétée de l’individu à l’âge enfant dans un hammam pour femmes ? Choc émotionnel lorsque la cigogne, animal typique du Sétifois, a chuchoté à l’oreille du vandale qu’elle n’avait rien à voir avec son arrivée au monde ni avec sa livraison par colis-bec-express ? Vocation de sculpteur contrariée par l’octroi subit et déstabilisant de l’allocation-chômage, cette autre… mamelle de la République si généreuse avec ses brebis égarées ? Ou tout simplement, syndrome du poil dans le creux de la main ? Je ne sais pas ! Je ne sais plus ! Mais il y a urgence ! Il faut faire vite ! Elle n’en peut plus, Dame Fouara. Certains l’ont même entendue implorer son propre enfermement dans un donjon dont elle n’ouvrirait le lourd portail qu’à l’arrivée d’un marbrier brun aux yeux bleus, porteur en offrande d’une nouvelle paire de nibars résistants aux chocs des civilisations. Enfermer Dame Fouara ? Dans un château-fort ? D’abord, nous n’avons pas de château vraiment fort à disposition. En faire construire un par les Chinois prendrait un temps fou, encore plus fou que l’esprit déjà fortement endommagé des «Abou Martou». Et puis, même si nous arrivons à l’ériger ce château, disons avec des équipes mixtes, sino-turques, travaillant nuit et jour week-end compris, où trouver un «marbrier brun aux yeux bleus» ? Je rappelle que c’est la condition posée par Dame Fouara pour quitter le donjon. Peut-être placarder sur les murs des villes et villages un appel à candidatures. Oyé ! Oyé ! Marbriers de tout le pays, si vous êtes bruns, avec des yeux bleus — sans recours aux lentilles — et une forte… fumez plutôt du thé et restez éveillés au cauchemar de Dame Fouara qui continue. H. L.