Rubrique BILLET (PAS) DOUX Forza Djamel ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 04-12-2022, 11:00 Certains journali

Rubrique BILLET (PAS) DOUX Forza Djamel ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 04-12-2022, 11:00 Certains journalistes honnêtes s'élèvent contre la campagne menée pour déstabiliser Djamel Belmadi et probablement pour le déloger de son poste. En fait, il n'y a pas une campagne mais des campagnes multiples qui utilisent tous les médias et notamment les réseaux sociaux. Nous avons toujours revendiqué le droit pour la presse de dire ce qu'elle pense des prestations des Verts en toute liberté. Mais Djamel Belmadi doit rester à la tête des Verts parce qu'il est compétent et aussi parce que les vrais supporters des Verts ne veulent pas revenir aux années noires du football national et à leurs terribles déceptions marquées en noir dans nos mémoires ! Alors, que Djamel bouche ses oreilles et... ses narines aussi parce que ces rumeurs sortent des égouts où pullulent de gros rats gris et... aigris ! M. F.