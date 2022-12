Match Maroc – Espagne : chaîne TV et compos probables Publié le lundi 5 décembre 2022 à 09h01 par Camille Fisc

Match Maroc – Espagne : chaîne TV et compos probables Publié le lundi 5 décembre 2022 à 09h01 par Camille Fischbach Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 se poursuivent avec le match entre le Maroc et l'Espagne, mardi à 16 heures. Chaîne TV, compos probables… Voici les informations à connaître sur la rencontre. Equipe Espagne Selected by Actirise Le contexte de Maroc – Espagne Le Maroc a réussi une belle phase de poules, terminée à la première place du groupe F avec sept points, devant la Croatie et la Belgique. Après un nul face aux Croates (0-0), les partenaires d'Achraf Hakimi ont créé la surprise contre les Diables Rouges (2-0) avant de valider leur qualification par une nouvelle victoire contre le Canada (2-1). S'ils ont de solides arguments à faire valoir, les joueurs de Walid Regragui n'auront pas la faveur des pronostics contre l'Espagne. La Roja a vécu un premier tour en demi-teinte, conclu à la deuxième place du groupe E avec quatre unités. Après une démonstration contre le Costa Rica (7-0), les coéquipiers d'Alvaro Morata ont été accrochés par l'Allemagne (1-1) avant de subir la loi du Japon lors de la dernière journée (1-2), sans conséquence pour une présence à la phase à élimination directe. Les compos probables de Maroc – Espagne Le Maroc comptera sur le latéral du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, remis d'une blessure à la cheville. Dans les rangs de l'Espagne, un doute entoure la participation de César Azpilicueta, touché au mollet contre le Japon. La compo probable du Maroc Bono – Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Sahiri – Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Sélectionneur : Walid Regragui. La compo probable de l'Espagne Simon – Carvajal, Rodri, Laporte, Alba – Pedri, Busquets, Gavi – Torres, Morata, Olmo. Sélectionneur : Luis Enrique. À quelle heure et sur quelle chaîne voir Maroc – Espagne en direct ? Le match entre le Maroc et l'Espagne sera à suivre mardi à 16h00, sur BeIN Sports 1. Le programme TV complet de la Coupe du monde est à retrouver ici.