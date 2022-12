Le Net c'est pas très net par Hamid Dahmani Le Net est dans le plein délire. C'est un fouillis qui n'a pa

Le Net c'est pas très net par Hamid Dahmani Le Net est dans le plein délire. C'est un fouillis qui n'a pas de fond. Sur le web, on dévoile et on décortique le quotidien de cette planète en mal de tranquillité depuis l'avènement de la téléphonie mobile. La toile n'en fini pas de s'étendre partout où il y a de la fibre qui illumine les lieux les plus obscurs de cette planète oubliée par le temps. Dans ce présent, les gens n'ont plus de secrets. Ils dévoilent toute leur intimité juste pour faire les intéressants pendant un bref instant. On fait le mariole dans sa vidéo, un Selfie dans la rue ou dans un local et on filme pour partager sur le web juste pour le « m'as-tu vu ! ». Il y en a aussi qui marquent leur passage quotidien sur le web uniquement pour dire salut ou salamalec à toute la planète. Y en quand même d'autres plus raisonnables qui utilisent cet outil à bon escient, dans l'air du temps. Il y en a aussi et même beaucoup qui nous font revivre le beau passé avec son histoire colorée et plein de beaux souvenirs. Les mélomanes sont aussi de la fête et nous font découvrir des virtuoses anonymes. Quand à ‘Tik Tok', ou du moins ce qu'on en fait, alors là, c'est la folie des mœurs et des images choquantes. Chez ‘Tik Tok', ce n'est pas le Pérou. ‘Tik Tok', est fou à lier. C'est plein de comique, de trucs très risibles et même tellement ridicules et sans aucune réserve. Sur le Live, on tombe des nues. Tout est absurde. On est surpris par les vidéos sans queue ni tête, qui obtiennent des nombres de vues incroyables, avec des milliers de commentaires et de partages, que même des célébrités ne pourront égaler. « Ich et chouf fi hadh z'men ». On reste sans voix devant de tels résultats. Des dialogues vides de sens, qui font plus pleurer que rire. On aura tout vu sur ces réseaux sociaux. On vit une époque dédiée au grotesque. On improvise et on veut jouer à l'influenceur, alors qu'on n'est pas doué dans le métier. Mais, il faut reconnaître qu'Internet est le nombril du monde. Le Web est une culture de l'esprit. C'est le lieu de la liberté d'expression dans toute son étendue indépendante. Internet c'est l'expression libre tous azimuts. Ça fourmille dans ce fourre-tout qui ressemble à un grand débarras de l'humanité. Il y en a qui se plaisent à partager leurs tailles de guêpe, tandis que d'autres nous étalent leur bravoure au grand jour à sauver un petit chat qui s'est coincé la tête dans une boîte. Chacun navigue comme il veut sur les flots d'Internet. On rêve de célébrité et on essaye d'émerger du lot et gagner la sympathie des internautes. L'Internet et la téléphonie mobile ont bouleversés la vie des humains. Ils marchent dans la rue avec l'esprit accroché ailleurs. Ils parlent, gesticulent, crient tout seuls dans la rue et sont absents quand ils sont connectés à leurs mobiles. Si le temps d'autrefois pouvait revenir sur ses pas, on serait heureux comme avant.