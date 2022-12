Cantines scolaires à Annaba Insatisfaction générale 05 Déc 2022 Annaba 63 fois Insatisfaction générale « Le

Cantines scolaires à Annaba Insatisfaction générale 05 Déc 2022 Annaba 63 fois Insatisfaction générale « Les repas servis aux élèves du primaire et à ceux du lycée laissent à désirer », ont témoigné des parents et leurs enfants. « Selon des échos qui nous sont parvenus, nombre d’élèves refusent de prendre leurs déjeuners à cause de la mauvaise qualité des repas servis. Ils préfèrent ne rien manger », a révélé un autre groupe de femmes, stupéfaites. Pourtant, l’argent ne manque pas, puisque le budget alloué chaque année par l’Etat à la cantine scolaire est consistant afin de l’approvisionner en fruits et légumes, en viandes rouge et blanche et en produits laitiers. Dans le but d’en savoir plus sur le sujet, un cadre de la santé scolaire qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat nous a fait savoir que le menu présenté dans certains établissements scolaires n’était pas consistant, du fait de l’absence du nombre de calories nécessaires dans les repas servis. « Les enfants ont besoin de calories combien nécessaires à leur santé. C’est pourquoi on exige des repas riches en vitamines et calories », a-t-il ajouté. D’après certains parents, les plats servis dans certaines écoles ne sont pas accompagnés de salades à base de légumes, a-t-on appris. Beaucoup font part du fait que, les écoliers, faute de repas chaud, se contenteraient parfois d’un morceau de pain, d’une portion de fromage et d’un fruit, ajoutant que si la qualité des repas est mauvaise, c’est à cause de la non-qualification des cuisiniers. « Il faut recruter des cuisiniers qui ont été formés par des centres de formation professionnelle pour pouvoir améliorer la qualité des repas », a fait remarquer une ancienne retraitée de l’enseignement moyen. En revanche, la prise en charge des potaches est primordiale. Il faut que la cantine scolaire joue un rôle prépondérant dans la qualité des repas pour préserver la santé de l’élève. Nejmedine Zéroug