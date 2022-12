Téléphérique d'Annaba La remise en service reportée Après un retard important dans le lancement de l'opéra

Téléphérique d'Annaba La remise en service reportée Après un retard important dans le lancement de l'opération de réparation de ce moyen de locomotion, plusieurs dates de sa remise en service avaient été avancées, mais aucune n'a été respectée. En trois ans et demi, les annonces de la reprise de l'activité du téléphérique Annaba-Séraidi se sont succédées, sans pour autant être fiables, au grand dam des usagers de ce moyen de déplacement. Néanmoins, une date butoir vient d'être retenue: le premier trimestre de l'année 2023. Une énième annonce en deux ans! A priori, les travaux d'entretien et de réparation du téléphérique seront achevés au cours du mois de mars de l'an prochain. Les travaux ont repris selon le plan élaboré par des spécialistes ayant supervisé le processus de réparation des dommages enregistrés. Les autorités locales de la wilaya d'Annaba suivent de près l'évolution les travaux achevés à 100%. Un moyen de transport resté immobile, deux ans durant, avant que les autorités locales ne relancent l'opération de maintenance et de réparation. Un processus annoncé en grandes pompes mais, en réalité, jamais amorcé. Enfin, une enveloppe financière de plus de n30 milliards de centimes a été allouée pour la remise en service du téléférique. Dans ce contexte, l'Entreprise de transport algérien par câbles (Etac), chargée des travaux, a récemment reçu le premier conteneur d'équipements de réhabilitation, ce qui a permis le lancement du processus de démontage des cabines existantes, l'installation des câbles, de pylônes et de cabines. Une opération officiellement lancée en ce début de décembre 2022. Son arrêt avait été provoqué par un glissement de terrain lors duquel un pylône a bougé, provoquant la chute d'une télécabine. Une expertise (d'évaluation) des dégâts avait été, dès lors, effectuée au lancement des travaux de réparation de la ligne Annaba - Séraidi. Un trajet s'étendant sur 4 km. Dans l'attente de cette reprise imminente, les habitants des deux communes sont contrains de prendre leur mal en patience, notamment ceux de la commune de Séraidi, qui connaît, depuis quelque temps, une perturbation, en raison de la grève observée par les conducteurs de fourgons. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 06-12-2022 Share