« C’est comme si c’était mon pays » : l’union des supporteurs arabes derrière le Maroc avant le match contre l’Espagne Article de Eric Collier • Il y a 45 min commentaires Les Lions de l’Atlas affrontent la Roja en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mardi 6 décembre à 16 heures. Dans les rues de Doha, les fans de tous les pays arabes de la région soutiennent ardemment Achraf Hakimi et ses partenaires. Des supporteurs du Maroc, lors du match face au Canada, à Doha, le 1er décembre 2022. Des supporteurs du Maroc, lors du match face au Canada, à Doha, le 1er décembre 2022. © Fournis par Le Monde La rue, les halls d’hôtel, le souk, les fan-zones, la corniche, les abords de stade et même les banlieues les plus éloignées… Doha est un théâtre permanent depuis le début de la Coupe du monde, une grande scène où tout un chacun se promène souvent avec son costume favori, un maillot de foot – réplique plus ou moins fidèle de son équipe préférée –, ou un drapeau national enroulé sur les épaules, façon cape. Coupe du monde 2022 : Maroc-Espagne, un huitième de finale aux allures de derby Mais il faut se méfier des apparences, les couleurs affichées ne disent pas toujours toute la vérité. Omar, par exemple, un jeune Irakien de Bagdad qui prend le soleil de bon matin dans la fan-zone désertée de la corniche, a revêtu un tee-shirt du Brésil. Il adore Neymar et consorts, mais son équipe de cœur, depuis peu, c’est le Maroc. Le dernier pays arabe encore en lice dispute son huitième de finale contre l’Espagne, mardi 6 décembre à 16 heures, avec le soutien de tout le monde arabe, assure-t-il, comme tous les Qataris, les Saoudiens, les Yéménites ou les Palestiniens à qui nous avons posé la question.