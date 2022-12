Paix et sécurité L’Afrique se réunit à Oran La rencontre d’Oran vise à faire taire le langage des armes dans le continent africain. Des personnalités de haut niveau seront présentes à El BahiaDes personnalités de haut niveau seront présentes à El Bahia La ville d'Oran abrite, à partir d'aujourd'hui, la 9e édition de la Conférence africaine de haut niveau sur la paix et la sécurité dans le continent du même nom. Cette édition est placée sous le slogan: «Soutien des pays africains membres du Conseil de sécurité dans les préparatifs pour le traitement des affaires liées à la paix et à la sécurité, dans le continent africain». Des personnalités de haut niveau prendront part à cette rencontre. Il s'agit essentiellement de ministres des pays africains membres du Conseil de sécurité de l'Union africaine, des représentants africains au Conseil de sécurité de l'ONU, des experts, des représentants des instances africaines et onusiennes. Cette réunion porte dans ses dimensions la consolidation du partenariat et de la coordination entre le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine et les pays africains, au niveau des instances internationales, en particulier au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, et ce dans le cadre de la défense de leurs positions, en ce qui a trait aux intérêts communs des territoires africains, lors des prises de décisions par le Conseil de sécurité de l'ONU. La rencontre d'Oran vise également à faire taire le langage des armes dans le continent africain, dans le cadre de la politique de désarmement entrant dans le prolongement de la lutte contre la prolifération des armes dans le continent, en plus de la poursuite de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et plusieurs autres sujets liés à la paix et à la sécurité en Afrique. Une rencontre en continuité de la précédente édition, initiée par l'Algérie, qui oeuvre à ancrer le principe de coordonner les efforts entrant dans le cadre de la paix et de la sécurité dans l'ancien continent. À travers sa candidature à l'adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU, pour la période 2024-2025, l'Algérie tend à défendre avec force et au nom des pays africains, les objectifs principaux des nations africaines, en coordination avec ces pays et à la lumière de son plein engagement envers les objectifs et les principes de la Charte constitutive de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies. La 8ème édition du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique avait pour thème «Assistance aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations unies, dans le traitement des questions de la paix et de la sécurité au continent africain». Clôturant les travaux de celle-ci, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a souligné que «la 8e édition de la conférence a été une réussite et est prometteuse». Il a ajouté que «le séminaire a permis de donner à la diplomatie africaine une vision claire de l'avenir et de doter les délégations africaines accréditées auprès des Nations unies d'une feuille de route qui «fera de la diplomatie africaine un élément influent et réussi, dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité en Afrique». Pour rappel, les participants ont abordé et débattu de nombreuses questions relatives à «la coordination pour soutenir la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU», «la bonne gouvernance en Afrique», «la menace du terrorisme dans le continent africain et l'amélioration des mécanismes de lutte contre ce fléau». Les participants ont également passé en revue les moyens d'améliorer la coordination entre le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine et le Groupe A3 (Kenya, Niger et Tunisie), plus le nouveau membre des Caraïbes (Saint-Vincent et les Grenadines) pour soutenir la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU». Wahib AÏT OUAKLIWahib AÏT OUAKLI 00:00 | 07-12-2022 Share