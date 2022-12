Le chemin est encore long par El-Houari Dilmi Dans quelques jours, le président Tebboune bouclera la troisiè

Le chemin est encore long par El-Houari Dilmi Dans quelques jours, le président Tebboune bouclera la troisième année de son mandat à la tête du pays. Et déjà, ici et là, des voix s'élèvent pour appeler le premier magistrat du pays à poursuivre sa mission pour asseoir l'Algérie nouvelle, l'Algérie de demain. Ses partisans comme ses contempteurs ne peuvent honnêtement réfuter le travail accompli pendant trois années par le président Tebboune. Un quinquennat est trop court dans la vie d'une nation. Gommer les stigmates de deux décennies d'un innommable gâchis hérité de l'ancien régime est une mission herculéenne. Tout le monde n'est pas sans savoir dans quel contexte politique et économico-social national et international le président Tebboune a pris les rênes du pays. D'abord la gestion délicate de l'après-Hirak, cette lame de fond sans précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Puis vint la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour protéger la vie des Algériens. Même malade et resté pendant de longs mois à l'écart de sa lourde charge, le chef de l'Etat suivait la gestion des affaires de l'Etat depuis son lit d'hôpital. Dans leur vie de tous les jours, les Algériens commencent à goûter au fruit d'un travail de redressement, accompli sous sa présidence. Le parachèvement de l'édification des institutions du pays, la mise en branle de nombreux chantiers en cours, ajouté au retour de l'Algérie sur la scène internationale, créditent le président Tebboune d'un bilan qui est loin d'être négatif. Sauf que des résistances au changement que vit le pays se dressent sur le chemin. «Je suis pleinement conscient des aspirations du peuple à une justice véritable, à la prospérité et au développement dans une Algérie nouvelle redoutée et respectée», a déclaré le président Tebboune en marge de la célébration du premier anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle. Le passage au vert des principaux indicateurs économiques du pays est là pour nous inciter à croire mordicus en l'Algérie de demain.