Croissant-rouge d’Annaba Formation aux gestes qui sauvent 06 Déc 2022 Annaba 19 fois Formation aux gestes qui sauvent Le Croissant-Rouge Algérien (CRA) comité d’Annaba envisage d’organiser, à partir du dimanche 11 jusqu’au jeudi 15 décembre en cours, une nouvelle session de formation portant sur les gestes de premiers secours. Cette formation qui se déroulera de 9h à 12h intervient au profit de toute personne désirant apprendre ces gestes de base. Elle sera assurée par des cadres relevant de la même organisation humanitaire. Les responsables en question dispenseront aux stagiaires, à travers différents outils pédagogiques, des notions théoriques ainsi que d’autres pratiques inhérentes aux divers gestes de premiers secours, dépendant de la situation d’urgence. Ceci peut concerner des cas d’étouffement, de saignement, d'arrêt ou de malaise cardiaque et bien d’autres. L’objectif d’une telle formation est d’aider la population à devenir une actrice de la prévention au sein de la société, en mesure d’assurer une protection pour elle-même en premier lieu. Il s’agit aussi d’inculquer des connaissances permettant d’agir et de venir en aide d’une manière appropriée à toute victime en attendant l’arrivée des services d’urgences. A noter qu’à l’issue de ce stage, les participants recevront une attestation validant leur compétence. Les personnes intéressées par cette formation sont invitées à se rapprocher du siège de la direction du CRA comité d’Annaba, munies d’une photocopie de leur carte d’identité, deux photos, en plus des frais d’inscription. A titre d’information, le CRA d’Annaba prévoit d’organiser deux autres sessions en secourisme, niveau deux, destinées au groupe de sauvetage. La première aura lieu du vendredi 23 au jeudi 29 décembre, tandis que la deuxième se tiendra du dimanche 1er au samedi 7 janvier prochain. Hanine Boucenna