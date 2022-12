Casser le rétroviseur par El-Houari Dilmi Peut-on espérer un jour casser le rétroviseur et ne plus accuser l

Casser le rétroviseur par El-Houari Dilmi Peut-on espérer un jour casser le rétroviseur et ne plus accuser le passé d'avoir détruit notre présent ? «L'affaire» Gassama, un navet insipide qui meuble la vie des Algériens, aura trop duré. Jusqu'à l'overdose. Même la sortie du Cameroun du Mondial qatari n'a pas mis fin au «cauchemar éveillé» qui a pour nom l'arbitre gambien Gassama. L'incident entre le président de la fédération camerounaise de football, Et'oo pour ne pas le nommer, et un youtubeur algérien en marge du match Brésil-Corée du Sud aura fini par nous convaincre que nous sommes de mauvais perdants. Même si le geste de la star camerounaise est condamnable, le comportement du youtubeur algérien est tout aussi condamnable. Si l'on devait comptabiliser les nombreuses pertes qu'a subies le pays, nous ne sommes pas à une défaite sportive près. Le défi aujourd'hui, au moment où le pays se relève d'une longue période de navigation à vue, est d'apprendre à se battre contre ses propres défaites. Nous avons perdu trop de temps à courir derrière le pyromane quand le feu était dans la maison. Nous avons trop accusé les autres quand le mal était en nous. Nous nous sommes trop attardés sur des superfluités quand le temps nous filait à vitesse grand V entre les doigts. Mais s'il y a parfois des victoires, il y a aussi des défaites. Cette réalité inquiète et pousse certains à éviter la question: sommes-nous en train de perdre ? De nos défaites, nous pouvons construire les réussites de demain. Et comme l'on ne peut pas nettoyer notre maison en cachant la poussière sous le tapis du salon, Gassama ou X ou Y ne peut justifier notre «seconde nature» à vouloir accuser le passé d'avoir détruit notre présent. Parce que les oripeaux de son succès passé ne peuvent dissimiler toutes nos faillites, aux stigmates encore présents dans l'esprit de chacun de nous. Si le passé nous apprend, l'avenir nous récompensera. Assurément.