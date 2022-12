Douce France Carte de Sejour, Rachid Taha Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Il revient à ma mémo

Douce France Carte de Sejour, Rachid Taha Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école je chantais à pleine voix Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois Douce France, cher pays de mon enfance Bercée de tendre insouciance, je t'ai gardée dans mon cœur Mon village au clocher, aux maisons sages Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime et je te donne ce poème Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux Au cours de lointains voyages tout là-bas sous d'autres cieux Mais combien je leur préfère mon ciel bleu mon horizon Ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison Douce France, cher pays de mon enfance Bercée de tendre insouciance, je t'ai gardée dans mon cœur Mon village au clocher, aux maisons sages Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime et je te donne ce poème Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur Douce France, cher pays de mon enfance Bercée de tendre insouciance, je t'ai gardée dans mon cœur Douce France Douce France Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Douce France Douce France (je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier) Douce France