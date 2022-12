Centre de tri et de transfert de déchets à Constantine Ministre et wali, mécontents, dénoncent l’inertie 06 D

Centre de tri et de transfert de déchets à Constantine Ministre et wali, mécontents, dénoncent l’inertie 06 Déc 2022 Constantine 611 fois Ministre et wali, mécontents, dénoncent l’inertie En visite hier, mardi 6 décembre, à Constantine, Mme Samia Moualfi, ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, accompagnée du wali de Constantine M. Abdelkhalak Sayouda, a rendu visite au centre de tri et de transfert des déchets du 13e kilomètre dans la commune d’Ain-Smara. Sur ce site, les deux responsables ont donné des orientations et des instructions aux responsables et travailleurs, les invitant à assurer une bonne prise en charge des conteneurs et camions de ce centre qui demeure inactif. Car, ont-ils affirmé, ce matériel, qui a coûté cher à l’Etat doit être exploité. Et d’instruire alors les responsables du centre pour mettre en activité ce site « dès demain », ont ordonné, de concert, la ministre et le wali. La première responsable du secteur a ajouté que son ministère est disposé à accorder toute l’aide nécessaire à ces centres dans le cadre de l’économie verte et de l’économie circulaire du moment qu’au niveau local la volonté existe. Pour sa part, le wali a déclaré qu’au niveau de la wilaya, on éprouve de grandes difficultés pour assurer le transfert de ces déchets et il s’agit donc de rentabiliser ce matériel mis en place par l’Etat. S’exprimant à son tour la ministre a assuré au responsable du centre qu’il bénéficiera de toute l’aide nécessaire du ministère et de la wilaya, pourvu qu’il fasse fonctionner convenablement le centre et contribuer à l’allègement des problèmes vécus dans ce domaine par la wilaya. Il y a lieu d’indiquer que la capacité de traitement des déchets ménagers de ce centre, qui a été réalisé sur une superficie évaluée à 900 m2, est estimée à 500 tonnes/jour. Unique en son genre à l’échelle locale, la station de transfert de déchets ménagers regroupe ce centre de tri de déchets ménagers, une déchetterie et un parc réservé au stationnement des engins de collecte des ordures. La réalisation de cette structure, réceptionnée en 2013, a nécessité une enveloppe estimée à 350 millions DA. A. M.