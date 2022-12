BILLET (PAS) DOUX Des vérités que l'on ne veut pas entendre Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 10-12-2022, 11:0

BILLET (PAS) DOUX Des vérités que l'on ne veut pas entendre Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 10-12-2022, 11:00 A-t-on entendu un Français, un Italien, un Espagnol, etc., champion du monde, dédier la victoire aux «catholiques et aux latins» ? A-t-on vu un Français, un Brésilien ou un Allemand vivant dans une nation arabe faire descendre le drapeau de ce pays pour planter le sien après un titre de champion du monde ? Il serait immédiatement lynché ! Boufal a dédié la victoire marocaine aux «Arabes et musulmans» et ce triomphe est fêté par ces mêmes Arabes et musulmans comme si c'était le leur alors qu'il leur faut souvent un visa pour voyager vers les pays de leur environnement ! Quant au drapeau, c'est ce qui vient de se passer en Belgique où l'emblème du royaume a été descendu et remplacé par celui du Maroc. Même scène à Amiens (France). Et après, on se demande qui donne des arguments à Zemmour et consorts ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 10-12-2022, 11:00