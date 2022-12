Création d’emplois permanents à Constantine Feu vert pour 41 projets d’investissement 09 Déc 2022 Constantin

Création d’emplois permanents à Constantine Feu vert pour 41 projets d’investissement 09 Déc 2022 Constantine 41 fois Feu vert pour 41 projets d’investissement Le wali de Constantine, Abdelkhalak Sayouda a déclaré dans une interview accordé à la télévision publique, que la wilaya de Constantine est un pôle industriel depuis l'Indépendance, du fait des fortes potentialités qu'elle recèle. « Ce qui permet à notre wilaya d'être un pôle industriel d'excellence dans plusieurs secteurs, notamment dans ceux de l'industrie pharmaceutique et mécanique avec ses complexes situés dans les communes de Khroub, Ain Smara et Constantine », a affirmé le wali. M. Sayouda a rappelé que la wilaya abrite d'autres industries dans les secteurs névralgiques comme l'industrie alimentaire et de transformation, en disposant de plus de dix zones industrielles et de zones d'activités et qu’elle a bénéficié, récemment, de deux parcs industriels à Ain Abid et Ain Smara, lesquels ont accueilli plusieurs projets d'investissement. S’agissant des projets d'investissement, qui ont été lancés à travers sa circonscription, le chef de l’exécutif a indiqué certains d’entre ceux-ci ont été finalisés mais qu’ils restent confrontés à des réserves d’ordre bureaucratique, tels que les actes de concession et les permis de construire, notamment. Ce qui a mis en difficulté ces investisseurs, qui n'ont pu obtenir le certificat de conformité exigé pour l'exploitation de leurs installations, a-t-il expliqué, avant d’annoncer que la wilaya a institué une commission chargée de recenser ces projets achevés et de lever les éventuelles contraintes rencontrées par leurs porteurs. Afin de mettre un terme à ces problèmes, la wilaya a ouvert un bureau réservé aux investisseurs au niveau du cabinet du wali en instituant la réunion de ladite commission d'une façon régulière. Nous apprenons ainsi que 41 projets d’un cout global de treize milliards de centimes ont été débloqués et ont même reçu des autorisations exceptionnelles pour entrer en production, ce qui permettra de créer 1.600 postes d'emploi permanents. A propos de l’investissement public, M. Sayouda a affirmé que la wilaya de Constantine a bénéficié d’importants budgets pour de nombreux projets structurants à travers les différents plans sectoriels. Il conclura en assurant qu’à la faveur des dernières instructions du président de la République, plusieurs investissements gelés, dont le nouveau CHU avec une capacité de 500 lits, ainsi que l’hôpital 120 lits des urgences médicales, le grand complexe sportif et d’autres projets concernant de nombreux secteurs. Rafik S.