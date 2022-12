Oued El Aneb (Annaba) L’entrepreneuriat au féminin 09 Déc 2022 Annaba 46 fois L’entrepreneuriat au féminin Une campagne d'information et de sensibilisation a été tenue avant-hier, jeudi 8 décembre, à la commune d’Oued El Aneb, par les éléments de l'Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entrepreneuriat (ANADE) et de l'Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM). Cette action a principalement ciblé les femmes rurales et les femmes au foyer pouvant être intéressées par le lancement de projets. Ainsi, les éléments des deux agences se sont adressés aux concernées habitant dans les zones d’ombre de la wilaya, pour leur permettre de profiter des avantages de l’Etat destinés au développement local et l’émancipation de la femme afin qu’elle participe au développement en question. A relever que l’Etat déploie des efforts pour aider les femmes au foyer et les femmes rurales pour la création d’activité et l’amélioration de leur cadre de vie, surtout que tous les secteurs sont concernés pour la réalisation de cet objectif. D’autre part, des explications détaillées ont été fournies aux visiteurs des stands, en particulier aux jeunes diplômés rencontrant des difficultés dans l'intégration professionnelle. « Je suis diplômé depuis trois ans. Il n'est pas aisé de trouver un travail correspondant à ma filière d'études. D'où ma décision de passer à la création d’un projet », révèle un jeune détenteur d’un diplôme national de master en biologie. Des instructions ont été données aux éléments de l’ANADE et de l’ANGEM pour accompagner les porteurs de projets afin d'éliminer les obstacles administratifs pouvant les dissuader. Z. A.