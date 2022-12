Maroc-Portugal : A Casablanca, le Royaume a « déjà gagné » Article de Mustapha Kessous • Il y a 24 min commen

Maroc-Portugal : A Casablanca, le Royaume a « déjà gagné » Article de Mustapha Kessous • Il y a 24 min Pour les supporters des Lions de l’Atlas qui affrontent la Seleção en quarts de finale de la Coupe du monde, le parcours historique de leur équipe nationale est en soi une victoire. Casablanca (Maroc), envoyé spécial Trois jours qu’il dort mal. Trois jours de tourments à en faire tomber ses derniers cheveux. Depuis la victoire de son pays, le Maroc, face à l’Espagne (0-0, 3-0 t.a.b.), mardi 6 décembre, en huitièmes de finale du Mondial au Qatar, la même phrase hante son esprit. « Malheureusement, je n’ai pas assez commandé de drapeaux, soupire Aboubakar en rangeant les bannières rouges à l’étoile verte qui habillent son minuscule stand, situé dans un coin de l’ancienne médina à Casablanca. Je ne croyais pas que l’équipe nationale arriverait en quarts de finale de la Coupe du monde. C’était inattendu. Et tellement beau. » Comment contredire ce commerçant de 56 ans… Cette beauté se voit un peu partout dans cette ville folle de football : dans les grandes artères modernes ou les petites ruelles d’un autre temps ; sur les immenses écrans publicitaires qui repassent en boucle l’arrogante panenka d’Achraf Hakimi face aux Espagnols ; dans les sourires chargés de fierté des jeunes et des plus âgés ; dans les innombrables cafés, aussi, où l’on attend avec impatience le duel face au Portugal, samedi 10 à 16 heures. « Ça va être un jour de fête, un jour férié », parie Samir Ait Benhammau en lançant un clin d’œil complice.