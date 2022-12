Traduction de Freed From Desire Paroles en Anglais Freed From Desire Traduction en Français Libéré du désir A

Traduction de Freed From Desire Paroles en Anglais Freed From Desire Traduction en Français Libéré du désir Apprendre l'anglais avec Freed From Desire My love has got no moneyMon amour n'a pas d'argent He's got his strong beliefsIl a ses forts croyances My love has got no powerMon amour n'a aucun pouvoir He's got his strong beliefsIl a ses forts croyances My love has got no fameMon amour n'a aucune gloire He's got his strong beliefsIl a ses forts croyances My love has got no moneyMon amour n'a pas d'argent He's got his strong beliefsIl a ses forts croyances Want more and moreIl Veut encore et encore People just want more and moreLes gens veulent seulement plus et plus Freedom and loveLiberté et amour What he's looking forCe qu'il recherche Want more and moreVeulent plus et plus People just want more and moreLes gens veulent seulement plus et plus Freedom and loveLiberté et amour What he's looking forCe qu'il recherche Freed from desireLibéré du désir Mind and senses purifiedL'esprit et les sens purifiés Freed from desireLibéré du désir Mind and senses purifiedL'esprit et les sens purifiés Freed from desireLibéré du désir Mind and senses purifiedL'esprit et les sens purifiés Freed from desireLibéré du désir na na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na naaana na na na na na na na na na na naaa na na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na naaana na na na na na na na na na na naaa My love has got no moneyMon amour na pas d'argent He's got his strong beliefsIl a ses fort croyances My love has got no powerMon amour n'a pas de pouvoir He's got his strong beliefsIl a ses fort croyances My love has got no fameMon amour na pas de succès He's got his strong beliefsIl a ses fort croyances My love has got no moneyMon amour na pas d'argent He's got his strong beliefsIl a ses fort croyances Want more and moreIl veut plus et plus People just want more and moreLes gens veulent plus est plus Freedom and loveLiberté et amour What he's looking forC'est ce qu'il cherche Want more and moreTu veux plus et plus People just want more and moreLes gens veulent plus est plus Freedom and loveLiberté et amour What he's looking forC'est ce qu'il cherche Freed from desireLibéré du désir Mind and senses purifiedEsprit et sens purifier Freed from desireLibéré du désir Mind and senses purifiedEsprit et sens purifier Freed from desireLibéré du désir Mind and senses purifiedEsprit et sens purifier Freed from desireLibéré du désir na na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na naaanana na na na na na na na na na na naaana na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na naaana na na na na na na na na na na naaa Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na naNa na na na na na na na na na na naJ'aime les paroles