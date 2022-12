Maroc - Portugal en direct : les XI sont tombés, Cristiano Ronaldo sur le banc et deux énormes absences en fa

Maroc - Portugal en direct : les XI sont tombés, Cristiano Ronaldo sur le banc et deux énormes absences en face...suivez le quart de finale entre les Lions de l'Atlas et les Portugais en Live ! Article de Onze Mondial • 10 déc. 20 Le Portugal, qui fait partie des favoris dans cette Coupe du monde, affronte le Maroc pour une place en demi-finale. Maroc - Portugal Le Portugal, qui fait partie des favoris dans cette Coupe du monde, affronte le Maroc pour une place en demi-finale. Pour être au rendez-vous des demi-finales de Coupe du monde, le Portugal ne doit pas se louper face au Maroc, tombeurs de la Belgique et de l'Espagne dans cette compétition. Un match où les yeux seront encore braqués sur Cristiano Ronaldo, qui pourrait bien être une nouvelle fois sur le banc.. Une rencontre à suivre en Live !