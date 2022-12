Ronaldo, un scandale dénoncé Article de Arnold Fortin • Il y a 9 h 32 commentaires | 144 C'est l'une de

Ronaldo, un scandale dénoncé Article de Arnold Fortin • Il y a 9 h C'est l'une des images fortes des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Sorti avec le Portugal samedi après-midi par le Maroc (1-0), Cristiano Ronaldo est rentré au vestiaire les yeux embués de larmes, incapable de contenir son extrême tristesse. Conscient du fait qu'il venait probablement de disputer le dernier match de Coupe du monde de sa carrière avec sa sélection, le quintuple Ballon d'Or a craqué. Son déclassement en pleine compétition et l'ambiance générale autour de son cas n'étaient peut-être pas non plus pour rien dans le désarroi affiché par le Lusitanien. Détresse de la star portugaise. Et c'est justement sur cela que Johan Micoud a voulu revenir samedi soir, sur le plateau de la chaîne L’Équipe. Le consultant a poussé un coup de gueule contre les détracteurs de CR7. "Par rapport à cette image, ça me fait penser à un truc. Je trouve que le traitement qu'il y a sur Ronaldo depuis trois, quatre semaines, pour moi c'est un scandale. Tout ce qui sort sur lui. Je ne sais pas. On essaye de le massacrer jour après jour." Vidéo associée: Santos : « Cristiano Ronaldo n'a jamais dit qu'il voulait quitter la Seleçao » (L'Equipe) Santos : « Cristiano Ronaldo n'a jamais dit qu'il voulait quitter la Seleçao » Le traitement de Santos À l'image de Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, Johan Micoud n'a guère gouté la manière dont le sélectionneur portugais, Fernando Santos, a traité son joueur. "Le traitement qu'a eu Santos, sur sa gestion, le mettre sur le banc, je trouve qu'on n'en parle pas trop. On parle quand même d'un des meilleurs joueurs depuis quinze ans qui a été exceptionnel avec sa sélection et je trouve qu'il est... Je ne sais pas... Il y a un traitement pour moi... Peut-être que ce n'est que moi."