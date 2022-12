Ronaldo prend la parole au lendemain du drame Article de Alexandre Sarkissian • Il y a 3 h 9 commentaires | 5

Ronaldo prend la parole au lendemain du drame Article de Alexandre Sarkissian • Il y a 3 h Cristiano Ronaldo s'est exprimé dimanche, au lendemain de l'élimination du Portugal en Coupe du monde, battu par le Maroc en quart de finale. CR7 © Fournis par Football 365 Cristiano Ronaldo a très probablement disputé son dernier match de Coupe du monde, samedi soir face au Maroc en quart de finale (1-0). Quelques heures après avoir versé quelques larmes dans le couloir qui le ramenait au vestiaire après la rencontre, l'attaquant et capitaine du Portugal s'est exprimé sur les réseaux sociaux. "Remporter une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière", commence le post de CR7 publié dimanche sur sur son compte Instagram. Et le quintuple Ballon d'Or de rappeler sa participation à cinq Coupes du monde au cours desquelles il a "toujours tout donné". Vidéo associée: Regragui : « J'espère que Ronaldo ne va pas jouer » (L'Equipe) "Je me suis battu pour ce rêve... Malheureusement, le rêve a pris fin hier", poursuit Ronaldo qui n'en dit pas plus sur son avenir en sélection, après 196 capes (record mondial égalé) : "Espérons que le temps sera bon conseiller et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions."