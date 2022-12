Coupe du monde : «Allez les gars», Karim Benzema encourage les Bleus avant la demie contre le Maroc Article de Le Parisien • Il y a 1 h 1 commentaire | 5 C’était l’énorme absence que l’on ne remarque plus. Karim Benzema, Karim Benzema, ici à l'Euro 2021, a quitté ses partenaires après s'être blessé à l'entraînement au Qatar. LP/Arnaud Journois Karim Benzema, ici à l'Euro 2021, a quitté ses partenaires après s'être blessé à l'entraînement au Qatar. LP/Arnaud Journois © Arnaud Journois forfait pour la Coupe du monde après s’être blessé lors d’un entraînement au Qatar avant l’entrée en lice des Bleus, a publié dimanche un message de soutien à l’équipe de France, qualifiée pour les demi-finales du Mondial après avoir écarté (2-1) l’Angleterre samedi. Des encouragements diffusés sur Twitter et Instagram, accompagnés du visuel publié la veille sur le compte de l’équipe de France. « Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque… derrière vous… Vamonos », écrit le Ballon d’or 2022, en référence aux derniers obstacles qui séparent la bande à Deschamps d’un nouveau sacre planétaire. Un soutien « liké » sur Instagram par Kylian Mbappé et Raphaël Varane, deux incontournables titulaires tricolores, et par Vidéo associée: Coupe du monde : les Bleus croquent les Anglais et rejoignent le Maroc (Dailymotion) Christopher Nkunku, forfait après une blessure à Clairefontaine avant le départ pour Doha. « Dernier carré », avait déjà publié le joueur du Red Bull Leipzig la veille, phrase accompagnée d’un émoji coeurs dans les yeux. Lucas Hernandez, blessé lors du premier match contre l’Australie, a lui aussi partagé ce même visuel. Parti tôt dans la matinée au lendemain de son forfait, Karim Benzema a ensuite pris quelques jours de vacances à La Réunion. L’avant-centre a repris samedi l’entraînement avec le Real Madrid, le jour même où ses partenaires tricolores affrontaient l’Angleterre à Al-Khor. Karim Benzema a publié son message alors que la France défiera le Maroc mercredi (20h) en demi-finale. D’autres absents ont également montré leur soutien aux Bleus pendant ce Mondial. Non-retenu, Jonathan Clauss a lâché un « Wow » admiratif sur Twitter lors de la victoire de Kylian Mbappé et ses partenaires contre la Pologne (3-1) en huitième de finale. Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe, forfait avant le départ pour le Qatar, a lui assisté, avec l’état-major du club parisien, à la victoire française (4-1) sur l’Australie en poule. Il a ensuite quitté les tribunes de l’enceinte en fin de rencontre pour rejoindre ses partenaires dans les vestiaires.