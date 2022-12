Argentine-Croatie et France-Maroc Le carré d'or Aujourd'hui, les Africains attendent donc que cette locomot

Argentine-Croatie et France-Maroc Le carré d'or Aujourd'hui, les Africains attendent donc que cette locomotive entre en gare avec ce Trophée mondial entre les mains. Argentine-Croatie est la première affiche au programme entre une sélection européenne et une autre sud-américaine qui s'annonce aussi indécise qu'ouverte à tous les pronostics, surtout au vu des nombreuses surprises que nous a montré cette Coupe du monde qatarie. Pour arriver à ce stade de la compétition, la Croatie, a éliminé le Brésil de Neymar au bout des tirs au but, alors que l'Argentine a aussi eu recours aux tirs au but pour éliminer les Pays-Bas. Ce duel Argentine de Messi et la Croatie de Modric est programmé pour demain mardi, à partir de 20h au Lusail Stadium. C'est une demi-finale inédite entre ces deux sélections, dans la mesure où il s'agit, du premier affrontement entre elles, dans une rencontre à élimination directe. Les Croates sont déterminés à se qualifier en finale de cette prestigieuse compétition pour la deuxième fois consécutivement, puisqu'ils ont été finalistes de la dernière édition, tout comme la sélection française d'ailleurs. Messi, aura fort à faire et sera, une fois de plus, non seulement, sous les feux de la rampe, mais surtout très attendu du monde entier pour démontrer, une fois de plus, qu'il est le meilleur joueur du monde. Modric et ses compatriotes auront donc moins de pression que Messi et ses compatriotes dans cette finale inédite. Comme en 2018, la France est en demi-finale, et cette année, est plus particulière, dans la mesure où le sélectionneur Didier Deschamps veut, entrer, une fois de plus dans l'histoire de cette Coupe du monde en tentant de mener la France à un deuxième Trophée mondial consécutif. Et pour ce faire, il va falloir battre cette sélection marocaine, très bien drivée par Regragui et qui ne cesse de «surprendre» les férus du football. Avec un groupe discipliné, très complémentaire et surtout maîtrisant parfaitement le jeu des contres et l'opportunisme l'approche des buts en étant très réalistes au bon moment pour arracher une victoire. Et de plus, les Marocains savent que tous les Africains sont derrière eux, car ils sont restés les seuls des 5 qualifiés au préalable, à représenter ce continent africain. Etant déjà rentrés dans l'histoire du mondial en devenant la première sélection africaine à attendre les demi-finales et comme l'appétit vient en mangeant, les joueurs de Regragui veulent donc bien poursuivre leur dynamique des victoires et gagner face à la France pour inscrire une autre ligne dans l'histoire du football africain en lettres d'or en se propulsant en finale. De l'autre côté, la qualification de l'équipe de France, qui s'est défaite dans la douleur d'une superbe équipe d'Angleterre (1-2). Ainsi, mercredi prochain, les Français vibreront pour une affiche au stade Al Bayt qui devrait être suivie comme aucune autre sur le territoire entre les Bleus et le Maroc, brillant tombeur du Portugal (1-0) samedi après-midi après avoir écarté l'Espagne en 8es aux tirs au but. Les Bleus ont donc rejoint les Lions de l'Atlas aux dépens de l'Angleterre (1-2) samedi soir et sont à deux matchs d'être la première équipe, depuis le Brésil (1958-1962) à conserver son titre mondial. On se rappelle bien de cette déclaration du coach du Maroc Walid Regragui juste avant les 8es de finale: «On essaie d'être une locomotive en Afrique», a expliqué Walid Regragui après la victoire en 8e de finale contre l'Espagne, mardi 6 décembre. Aujourd'hui, les Africains attendent donc que cette locomotive entre en gare avec ce Trophée mondial entre les mains. Enfin à noter que les vaincus de ces deux affiches se disputeront la médaille de bronze ou la médaille en chocolat, lors de la petite finale (le 17 décembre, 16h). Quant aux vainqueurs, ils se disputeront le graal, le lendemain (18 décembre, 16h). Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 12-12-2022 Share