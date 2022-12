BILLET (PAS) DOUX Loin d'Alger Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 12-12-2022, 11:00 Il est de tradition de mett

BILLET (PAS) DOUX Loin d'Alger Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 12-12-2022, 11:00 Il est de tradition de mettre, en lettres immenses, les noms des grands clubs dans les stades de leurs villes. À ce titre, les promoteurs du stade de Tizi-Ouzou ont été bien inspirés d'incruster le sigle JSK dans l'une des tribunes. Ils auraient dû cependant choisir une autre couleur que le gris pour faire ressortir cette inscription chère à nos cœurs. Il est certain que le stade de Douéra portera avec fierté le sigle MCA. Ici, une question à deux sous : le MCO est absent dans le stade de sa ville et certains énergumènes ont voulu mettre «19 Mai 1956» au milieu des gradins de celui de Annaba ! L'USM Annaba ou Annaba tout court auraient comblé de bonheur les Annabis. Hélas, plus on s'éloigne de la capitale, plus on perd de sa «visibilité». N'est-il pas temps de s'occuper de ces «zones d'ombre» qui polluent les têtes de certains responsables ? M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 12-12-2022, 11:00