Mauvaises nouvelles en série pour le Maroc ! Article de François Kulawik • Il y a 3 h 20 commentaires | 91

Mauvaises nouvelles en série pour le Maroc ! Article de François Kulawik • Il y a 3 h Le Maroc a écrit la plus belle page de son histoire, samedi, lors de son quart de finale. Après avoir éliminé l'Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale, les Lions de l'Atlas se sont en effet offert le scalp du Portugal, devenant ainsi la première nation africaine à se qualifier pour le dernier carré d'une Coupe du monde. Amrabat Amrabat © Fournis par Sports.fr La performance des joueurs de Walid Regragui est encore plus impressionnante qu'ils devaient composer sans deux de leurs joueurs majeurs: Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui. Et à en croire la presse marocaine, les deux joueurs devraient de nouveau être absents, mercredi, face aux Bleus. Contraint de sortir face au Portugal avant l'heure de jeu en raison d'une douleur à la cuisse, Romain Saïss est lui aussi incertain. Si Saïd Chabane, le président d'Angers, se voulait optimiste au sujet de son ancien joueur, le doute plane toujours au-dessus du défenseur central. "On a joué sur une jambe aujourd'hui (samedi) pendant 55 minutes... Mais je vais tout faire pour être là, j'ai envie d'aider mon équipe, mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas être un poids juste pour sa fierté personnelle", a d'ailleurs confié le joueur du Besiktas. Amrabat sous infiltration Mais d'autres joueurs marocains devraient fréquenter l'infirmerie ces prochains jours. Et pas des moindres. Achraf Hakimi et Nordin Amrabat sont en effet diminués physiquement et le milieu de l'AEK Athènes, qui souffre du genou, joue depuis plusieurs matches sous infiltration. Il ne fait aucun doute qu'il en sera de même, mercredi, pour le choc face aux Bleus. Autre inquiétude chez les Lions de l'Atlas, celle concernant Selim Amallah et Hakim Zyech. Les deux joueurs ont débarqué au Qatar en manque de rythme et l'enchaînement des matches au Qatar commence à se faire ressentir.