Ingrédients1 chou moyenquelques côtelettes mal coupées ou des morceaux de poitrine d'agneau non gras pour le fond de cocotte400 g de viande hachée50 g de riz sec ou 50 g de mie de pain rassis trempée dans du lait et bien essorée2 oignons râpés1 bouquet de persil ciselé1 œuf1/2 cc de poivre + 1/2sel1 cs de paprika fort ou doux de bonne qualité et bien rouge, pas de colorant1 cc de carvi en poudre1 cc de coriandre en poudre1 bonne pincée de cannelle exceptionnellement car on n'en met pas dans les sauces rouges1/4 de cc de sucre1 cs de concentré de tomate dilué dans un peu d'eau2 cs de beurre clarifié ( smen )citronDans un premier tempsôter profondément le trognon du chouplonger le chou dans une grande marmite à moitié pleine d'eau en ébullitionlaisser s'attendrir les feuilles de chou sans les cuireles filtrerrincer à l'eau froide pour stopper la cuissonles séparer une à une en les laissant dans l'égouttoirDans une cocotte à fond épaisfaire revenir les morceaux de viande avec un oignon râpé dans le smen, mouiller avec un verre d'eau, ajouter les épices et le sucre , mélanger , couvrir et laisser mitonner à feu doux.Par ailleursmélanger tous les ingrédient de la farce avec le riz ou la mie de pain, c'est soit l'un ou l'autre , réserver un peu de persil pour la finition et ajouter le restebien malaxer la farce, n'hésiter pas à la goutter pour rectifier l'assaisonnementprendre les feuilles une à une sur la paume de la main et les étalerplacer en leur centre une cs de farce, puis ramasser tous les bords en les juxtaposant l'un su l'autre pour faire un balluchon bien fermé.ranger alors ces rzimet ou dolma sur les morceaux de viande pour éviter qu'ils ne caramélisentajouter de l'eau bouillante et le concentré de tomate pour que le liquide soit à niveau, en versant contre la paroi de la cocottebouger la cocotte des deux mains pour bien mélanger les saveurs, les dolma ne doivent pas flotter dans le liquide, il faudra faire attention en ajoutant de l'eaulaisser prendre quelques bouillons, couvrir et cuire à feu doux.Le plat est prêt lorsque les feuilles de chou sont très tendres comme du beurre, rectifier l'assaisonnement puis sortir du feu, un filet de citron dessus et du persil.servir chaud avec une soupe en entrée et du pain maison.@cuisinebônoisedezikariffi