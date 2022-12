Historique! par El-Houari Dilmi Attablés à un café, deux jeunes, casquette sur la tête et cigarette au bec, allument la polémique. Le plus jeune fait le pari que c'est l'Argentine qui sera sacrée. Son contradicteur lui pose la question : pourquoi ? -Parce que Messi est soutenu par qui tu sais... -Qui ? décoche la bouche baveuse son ami. « Par ceux qui soutiennent aussi le Maroc, tu vois ce que je veux dire, donc il y aura une finale Argentine-Maroc, tu as pigé ya el habess !». C'est que chez nous, notre défaite contre le pays de Eto'o ne passe toujours pas. Comme une arête dans la gorge. Oui, il faut croire que sous nos cieux très particuliers, c'est l'Algérien qui prend plus de coups qu'un ballon rond. Pour le commun de nos footeux, regarder un match de foot, c'est aussi une harga virtuelle, une fuite en avant pour tromper son quotidien délavé. Réceptacle de toutes les passions, la Coupe du monde de football tire à sa fin, après près d'un mois de show footballistique de haute facture et des surprises à la pelle. D'abord pour le caractère historique de cette prestigieuse compétition sportive, tenue pour la première fois dans un pays arabe et musulman. Ce qui n'a pas manqué de donner des crises d'urticaire à qui vous savez ! Historique aussi à cause du prochain vainqueur du trophée mondial. La Pulga, Léo Messi, pourrait gagner sa première Coupe du monde. La France peut, aussi, devenir le premier pays à conserver son titre de champion du monde depuis 60 ans. Une Coupe du monde inédite dans les annales du ballon rond, puisque le Maroc pourrait offrir à l'Afrique et au monde arabe et musulman sa première Coppa Del Mondo. Oui, quoi qu'il arrive, la fin de ce Mondial sera HISTORIQUE !