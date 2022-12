Coupe du monde 2022 : Ronaldo désigne un joueur français comme étant le meilleur joueur du Mondial Article de Yves-Alex Mpara • Hier à 18:28 13 commentaires Pour Ronaldo, Kylian Mbappé est actuellement le meilleur de cette Coupe du monde Vainqueur de la Coupe du monde à deux reprises (1994 et 2002), Ronaldo Nazario suit très attentivement le Mondial 2022 au Qatar qui a vu le Brésil sortir prématurément de la compétition face à la Croatie en quart de finale. Au cours d'un entretien au journal Marca, la légende brésilienne estime que l'équipe de France est favorite à sa propre succession et affirme que Kylian Mbappé est actuellement le meilleur joueur de cette Coupe du monde. "Mbappé est le meilleur joueur de la Coupe du monde. C'est merveilleux de le voir jouer. Il ne s'agit pas seulement de puissance et de vitesse, vous pouvez le voir avec son efficacité dans le dernier geste. Il y a des choses chez lui qui me font penser à moi. Il sait comment utiliser le potentiel qu'il a. C'est impressionnant de le voir sur le terrain." Kylian Mbappé en route pour battre des records Kylian Mbappé est impressionnant. À seulement 23 ans, il compte déjà 9 buts en Coupe du monde en seulement deux participations. Soit autant que Leo Messi et plus que Cristiano Ronaldo (8). À ce rythme, il pourrait dépasser Ronaldo et Miroslav Klose qui compte 15 et 16 buts dans l'exercice. Il pourrait aussi rentrer dans la légende s'il venait à remporter pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde.