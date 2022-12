Les démissions se succèdent... Pas moins de huit entraîneurs ont jeté l'éponge Placeholder SALAH BELKALLOUCHE PUBLIÉ 11-12-2022, 11:00 Durant ce Mondial qatari, chaque jour on apprend la démission d'un tel entraîneur ou d'un autre. La culture de la démission est le signe d'un échec que les entraîneurs qui se respectent le font dans un style civilisé et en donnant une chance à un autre entraîneur pouvant faire mieux. Depuis le premier tour et jusqu'à hier, pas moins de huit entraîneurs ont quitté leurs postes montrant ainsi qu'ils ont échoué dans leurs missions sportives. Nous citons l'Argentin Tata Martino (Mexique), le Portugais Paulo Bento (Corée du Sud), Otto Addo (Ghana), l'Espagnol Roberto Martinez (Belgique), l'Espagnol Luis Enrique (Espagne), Van Gaal (Pays-Bas), Tite (Brésil) et la liste risque de s'allonger d'ici la fin du Mondial. Mais le plus drôle est que les sélectionneurs arabes ignorent ou feignent d'ignorer cette culture de démissionner de leurs postes même s'ils ont gravement échoué. Idem pour l’entraîneur espagnol du Qatar, Sanchez, pour qui les Qataris ont dépensé des fortunes pour l'organisation du tournoi. L'équipe a quitté la 1ère le Mondial après 3 défaites et jusqu’à ce jour, aucune démission, aucune déclaration. C'est motus et bouche cousue. Chez nos voisins tunisiens, Jalal Kadri déclarait que son équipe avait bien réussi son mondial et l’a comparé à l’épopée de 1978 en matière de résultats. C'est un satisfecit pour rester en poste alors que la qualification était dans les cordes de la Tunisie qui a été écartée par une défaite face à l'Australie. Le coach français de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard, et malgré une victoire surprise face à l'Argentine, a quitté la compétition prématurément. Et depuis, point de déclaration de Renard sur son sort. C’est le wait and see. Pareil pour les Camerounais dont le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, affirmait que son équipe va jouer sept matches pour remporter la Coupe du monde. Lui et son coach Rigobert Song n’ont fait aucune déclaration. Au contraire, Eto’o a vidé sa colère sur un youtubeur algérien en lui détruisant son caméra. S. B. Placeholder SALAH BELKALLOUCHE PUBLIÉ 11-12-2022, 11:00