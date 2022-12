France - Maroc : deux légendes des Bleus vont accompagner Macron au Qatar Article de Nathan Bricout • Il y a 1

France - Maroc : deux légendes des Bleus vont accompagner Macron au Qatar Article de Nathan Bricout • Il y a 13 min 10 commentaires Alors qu'Emmanuel Macron sera présent ce soir au Stade Al-Bayt, il sera accompagné de deux légendes de l'équipe de France. Emmanuel Macron Alors qu'Emmanuel Macron sera présent ce soir au Stade Al-Bayt, il sera accompagné de deux légendes de l'équipe de France. Comme il l'avait indiqué avant la compétition, Emmanuel Macron sera bien présent ce soir au Stade Al Bayt pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et le Maroc. Toutefois, le président de la République ne voyagera pas seul au Qatar selon Le Parisien. Giresse et Papin pour accompagner Macron ! En effet, le média francilien rapporte qu'en plus d'Amélie Oudéa-Castéra, Alain Giresse et Jean-Pierre Papin feront le voyage avec le chef de l'État. Le président devrait ainsi rendre visite aux joueurs si ces derniers venaient à se qualifier pour la finale. Pour rappel, en cas de succès des Bleus, Emmanuel Macron sera aussi présent dimanche après-midi contre l'Argentine.