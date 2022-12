Coupe du monde 2022 : Entre la France et le Maroc, Hervé Renard a tranché Article de Steeven Occhipinti • Hier à 20:07 Hervé Renard supportera le Maroc, contre la France. La France et le Maroc s'affrontent pour la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Une rencontre qui risque d'intéresser Hervé Renard. L'entraîneur français a été à la tête du Maroc de 2016 à 2019. Et il a fait son choix entre ces deux nations ! C'est la deuxième demi-finale de cette Coupe du monde 2022 ! Ce mercredi soir, la France et le Maroc s'affrontent pour une place en finale de la compétition internationale. Et ces deux nations ont une place toute particulière dans le cœur de Hervé Renard. Celui qui est actuellement à la tête de l'Arabie Saoudite est originaire de France. Hervé Renard supportera le Maroc lors de la demi-finale Il a également pu exercer à la tête du Maroc, de 2016 à 2019. Et il semble avoir été marqué par ce passage. Invité pour l'émission Rothen s'enflamme, Hervé Renard n'a pas caché sa préférence : "Je suis français, je suis né en France, j’ai un passeport français mais, demain, je suis désolé je supporterai l’équipe du Maroc. Parce que ce pays m’a marqué, les gens m’ont apporté de l’amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C’est souvent ce qu’il se passe dans ces pays: soit on vous déteste, soit on vous adore. J’ai reçu tellement de choses que je partage leur joie aujourd’hui tout en restant en retrait parce que j’ai simplement eu la chance de travailler avec eux. Je leur souhaite le meilleur du monde." Un match qu'il risque de suivre avec impatience ! Mondialito, c’est l’émission spéciale Coupe du Monde de 90min. Avec Davy Diamant, Quentin Gesp et Alexis Amsellem. Pour ce nouvel épisode, on debrief la victoire de la France face à l’Angleterre, l’hécatombe des favoris en quart et on se projette sur la demi-finale face au Maroc ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !