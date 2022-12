Hugo Lloris : « Il y aura un climat hostile » dans le stade pour la demi-finale face au Maroc Article de Vince

Hugo Lloris : « Il y aura un climat hostile » dans le stade pour la demi-finale face au Maroc Article de Vincent Garcia • Hier à 11:22 Hugo Lloris, le gardien des Bleus, est conscient que le stade sera marocain pour la demi-finale de Coupe du monde ce mercredi (20 heures). Mais le capitaine de l'équipe de France a la force de l'expérience. Hugo Lloris en conférence de presse à la veille de France-Maroc. (H. Mohammed/Reuters) © Fournis par L'Equipe « France-Maroc c'est aussi un duel entre deux amis, Mbappé et Hakimi. Vous avez vécu ça en quart avec Kane. Comment mettre ses émotions de côté ? L'évènement et l'esprit de compétiteur vont prendre le dessus. Mais c'est moins évident d'affronter un coéquipier qu'un adversaire habituel. On se connait tellement bien qu'il n'y a pas d'effet de surprise. Comment appréhendez-vous l'ambiance qui sera marocaine dans le stade ? On peut avoir de l'admiration et du respect pour leur parcours. Il n'y a pas de hasard à ce niveau. Quand tu bats la Belgique, l'Espagne, le Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de qualité en termes d'état d'esprit dans le groupe et sur le terrain. Il y aura un climat hostile mais on se prépare à tout, tranquillement, sereinement. Il faudra être prêt à élever notre niveau et à nous surpasser. lire aussi Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde Vous êtes favoris. Est-ce un piège ? On est dans notre bulle depuis le début de cette compétition. On n'a pas le recul ni les infos sur ce qui se passe à l'extérieur. On est concentré sur la préparation du match, dans notre hôtel. On se rapproche de quelque chose de grand. Plus on avance, plus ça demande une concentration extrême. On est dans la compétition et on veut continuer à vivre de grandes émotions. Vidéo associée: Coupe du monde 2022 : Doit-on douter d'Hugo Lloris ? (Dailymotion) Que pensez-vous de la performance du gardien Bounou ? Il a encaissé un seul but, c'est aussi le travail d'une équipe. C'est le symbole de cette solidité. C'est un gardien parmi les meilleurs de cette compétition et c'est un point fort de cette équipe marocaine. Il fait partie de ces joueurs déterminants. lire aussi Walid Regragui (Maroc) : « On a faim et on n'est pas fatigués » Comment se gagne une demi-finale ? Il faut garder cette sérénité dans l'approche. Il n'y a pas de secret c'est ce qu'on va amener dans la performance, travailler ensemble être fort dans les moments du match et marquer un but de plus que l'adversaire. La chose supplémentaire, c'est ce climat hostile, ça va faire du bruit, on ne pourra pas s'entendre. Mais avant le match, à la mi-temps, il faudra être très précis dans l'approche de ce match. On a tous à coeur de représenter notre pays. Que pensez-vous de l'art de défendre du Maroc ? On ne peut qu'être admiratif mais ça sera notre adversaire d'un soir avec une qualification pour une finale. C'est l'esprit de compétiteur qui va prédominer dans ce match. Ils sont aussi performants en transition rapide, sur coups de pied arrêtés, ils ont un milieu très dense qui fait beaucoup d'effort. Il faudra attaquer fort et rester vigilant sur les contres. Être ensemble, se surpasser. Le Maroc n'a rien à perdre contrairement à vous... Je crois que les deux ont à perdre, c'est une demi-finale et une opportunité unique d'accéder à la finale. Croyez-moi, ils veulent aller plus loin. On prépare cette demi-finale peu importe l'adversaire, pour n'avoir aucun regret. »