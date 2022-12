France-Maroc : policiers mobilisés, métro scruté, portes fermées… à Paris, un dispositif de sécurité musclé Ar

France-Maroc : policiers mobilisés, métro scruté, portes fermées… à Paris, un dispositif de sécurité musclé Article de Le Parisien • Il y a 1 Les autorités s’attendent, quel que soit le résultat du match, à devoir gérer une foule encore plus considérable qu’après Pour la rencontre historique de mercredi soir, 10000 policiers seront mobilisés dans les rues, dont 5000 à Paris, a annoncé ce mardi le ministre Gérald Darmanin. AFP/ Emmanuel DUNAND Pour la rencontre historique de mercredi soir, 10000 policiers seront mobilisés dans les rues, dont 5000 à Paris, a annoncé ce mardi le ministre Gérald Darmanin. AFP/ Emmanuel DUNAND © EMMANUEL DUNAND les quarts de finale. Ainsi, 10 000 policiers seront mobilisés mercredi soir en France pour la demi-finale de la Coupe du monde entre les Bleus et le Maroc, dont 5 000 en région parisienne, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. En revanche, les Champs-Élysées ne seront pas fermés à la circulation, a-t-il précisé dès mardi à l’Assemblée nationale. Côté métro, pour l’heure, aucune station ne sera fermée, indique également ce mercredi matin la préfecture de police au Parisien. Le point sur le dispositif. Deux fois plus de policiers que samedi Selon nos informations de ce week-end, le dispositif qui avait donné satisfaction aux autorités ce samedi soir devait ainsi être renforcé pour mercredi. Les effectifs présents dans la capitale seront ainsi presque doublés par rapport au match des quarts de finale, avec 2 200 policiers à Paris, contre 1 200 le week-end dernier. Pour les autorités, l’objectif est d’avoir un dispositif « très mobile », capable de mettre fin rapidement aux dégradations sur les commerces ou aux jets de projectiles visant les forces de l’ordre. Sécurité renforcée aux abords des Champs-Élysées Dans un nouveau communiqué publié ce mercredi, la préfecture de police de Paris a donné quelques détails supplémentaires sur le dispositif appliqué dans le métro. Si aucune station ne devrait être fermée, « une vigilance spécifique sera mise en place sur la ligne 1 et le RER A entre les stations Charles-de-Gaulle Étoile et Châtelet ». Les stations George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées Clémenceau et Concorde seront également sous surveillance. « Des effectifs en civil et en tenue sont chargés, tout au long de la soirée, dans le périmètre immédiat des Champs-Élysées mais également en périphérie et sur l’ensemble du territoire parisien, de lutter contre toute forme de délinquance », assure la préfecture de police. Sur le périphérique, quelques aménagements sont à prévoir. Cinq portes d’accès à Paris seront fermées à la circulation dès 22 heures : porte de la Muette, porte Maillot, porte des Ternes, porte Dauphine et porte de Champerret). « Arrêtez de faire les grincheux » « Soyez heureux pour une fois, arrêtez de faire les grincheux », a également lancé le ministre face aux questions sur les dégradations après la victoire du Maroc, notamment celle de Laurence Robert-Dehault, députée et conseillère départementale RN de Haute-Marne. « Trois vitres ont eu des bris de glace, trois scooters ont connu des dégradations, voilà la réalité des chiffres à Paris », a-t-il ironisé. « Bravo au Maroc, bravo à l’équipe de France et bravo aux policiers ! »