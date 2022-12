France - Maroc : l'incroyable maillot binational de Jamel Debouzze ! Article de Onze Mondial • Hier à 21:00 3

France - Maroc : l'incroyable maillot binational de Jamel Debouzze ! Le choc entre la France et le Maroc a forcément une résonance particulière pour beaucoup de personnes dans l'Hexagone. Jamel Debbouze en fait partie. Jamel Debbouze Le choc entre la France et le Maroc a forcément une résonance particulière pour beaucoup de personnes dans l'Hexagone. Jamel Debbouze en fait partie. Depuis l'annonce du choc entre la France et le Maroc pour la demi-finale de la Coupe du monde, l'affiche a forcément pris une dimension très particulière pour une nombreuse communauté de Français ayant des attaches avec le Maroc, ou même des binationaux. Jamel Debbouze fait partie de ceux-là et alors qu'il a fait le déplacement au Qatar, le comédien a affiché sa position sur le match de manière assez folle. En effet, Jamel Debbouze s'affiche tout simplement en tribune avec un maillot aux couleurs... des deux équipes, avec une moitié pour chacun. Une tunique déjà devenue virale ces dernières minutes.