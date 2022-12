France - Argentine : l’hôtel des Bleus contaminé par un mystérieux virus, la finale menacée ? Article de Basti

France - Argentine : l’hôtel des Bleus contaminé par un mystérieux virus, la finale menacée ? Article de Bastien Aubert • Il y a 47 min Alors que la France vient de composter son billet pour la finale de la Coupe du monde, programmée dimanche contre l’Argentine (16h), un étrange virus a contaminé l’hôtel des Bleus ! Didier Deschamps Didier Deschamps © Icon Sport Alors que la France vient de composter son billet pour la finale de la Coupe du monde, programmée dimanche contre l’Argentine (16h), un étrange virus a contaminé l’hôtel des Bleus ! Forfait contre le Maroc, hier en demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc (2-0), Adrien Rabiot n’était pas le seul joueur de l'équipe de France touché par un étrange virus. Sur le banc, Dayot Upamecano et Kingsley Coman étaient également fébriles hier face aux Lions de l'Atlas. La liste des contaminés pourrait s’allonger avant la grande finale programmée dimanche contre l’Argentine de Lionel Messi (16h). Selon BFM TV, c’est tout l’hôtel des Bleus qui serait au centre de cette mystérieuse propagation, au point que la FIFA se penche sur la situation de plus près. Fait rarissime au Qatar, le port du masque a été imposée à la délégation tricolore sur place même si aucun lien avec le Covid n’a pas été mentionné pour l’instant. Mais on sait que la diffusion de celui-ci est vite arrivée et que, forcément, des doutes vont commencer à poindre en vue de la finale.