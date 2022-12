Un troisième malade chez les Bleus ! Article de François Tesson • Hier à 23:23 3 commentaires La températu

Un troisième malade chez les Bleus ! Article de François Tesson • Hier à 23:23 3 commentaires La température monte au sein de l'équipe de France. Les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde 2022, en dominant le Maroc (2-0), malgré deux absences liées à des maladies. Il a bien géré les absences de Rabiot et Upamecano. Il a bien géré les absences de Rabiot et Upamecano. © Fournis par Sports.fr Lire aussi : Inquiétude pour Mbappé ?Les notes des Bleus: Mbappé stoppé Vidéo associée: Kolo Muani envoie les Bleus en finale de Coupe du monde (Dailymotion) Victimes selon ce qui se dit à Doha de la climatisation, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont dû renoncer à cette rencontre face aux Lions de l'Atlas. Le Turinois est même resté sagement à l'hôtel alors que le Bavarois s'est assis sur le banc des remplaçants, sans en bouger, son successeur Ibrahima Konaté livrant une performance de premier plan en défense aux côtés de Raphaël Varane. Coman est resté sur le banc Interrogé sur TF1, Didier Deschamps a confié qu'il espérait récupérer ces deux joueurs pour la finale dimanche contre l'Argentine, même s'il a semblé moins confiant en ce qui concerne Rabiot. Dans la foulée, le sélectionneur a révélé qu'un troisième joueur des Bleus était souffrant: Kingsley Coman, qui se sentait un peu "fébrile" dans l'après-midi selon Deschamps. C'est ce qui explique sans doute que Coman, joker n°1 des Bleus sur cette compétition, soit resté sur le banc durant cette rencontre. Cela a profité à Marcus Thuram et surtout à Randal Kolo Muani, buteur dès son premier ballon, moins d'une minute après son entrée en jeu (79e). Pour le moment, tout réussit donc au collectif tricolore. Mais il ne faudrait pas qu'un éventuel virus continue de faire des siennes dans le vestiaire...