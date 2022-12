France-Maroc: Joe Biden et le Premier ministre marocain ont regardé la demi-finale Article de T.P. • Hier à 2

France-Maroc: Joe Biden et le Premier ministre marocain ont regardé la demi-finale Article de T.P. • Hier à 23:27 4 commentaires En réalité, Joe Biden a mis fin à son discours devant des dirigeants africains quatre minutes après le début du match, juste à temps pour voir le but de Théo Hernandez. Joe Biden et le Premier ministre marocain ont regardé le début de la demi-finale Joe Biden et le Premier ministre marocain ont regardé le début de la demi-finale © Twitter de Joe Biden Il l'avait promis, il l'a fait: Joe Biden, conscient de prendre la parole juste avant la demi-finale de Coupe du monde France-Maroc, a expédié son discours face aux dirigeants africains réunis en sommet à Washington pour aller regarder le match avec le Premier ministre marocain. Le président américain, face à une cinquantaine de chefs d'État dont celui du Liberia, l'ancienne star du football George Weah, dont le fils Tim joue justement pour l'équipe américaine, a plaisanté en introduction: "Je suis sûr que vous vous dites 'Fais court Biden', (...) il y a une demi-finale qui arrive." Il a aussi salué la présence du Maroc à ce stade de la compétition, une première pour une nation africaine, provoquant des applaudissements dans la salle. De fait, son discours a duré un long quart d'heure, 17 minutes pour être précis, et s'est terminé à 14h04... soit quatre minutes après le coup d'envoi et juste à temps pour l'ouverture du score pour la France par Théo Hernandez. Il a ensuite regardé la première mi-temps avec le chef de gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, ainsi que d'autres dirigeants participant au sommet, a confirmé la Maison Blanche. Il a quitté l'enceinte où se déroulent les discussions à 14h48, juste après la mi-temps.