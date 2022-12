Benzema de retour ? Deschamps se lâche ! Article de François Kulawik • Il y a 6 h 5 commentaires Karim Ben

Benzema de retour ? Deschamps se lâche ! Article de François Kulawik • Il y a 6 h Karim Benzema peut faire ses valises. Tout du moins si l'on s'en réfère aux informations parues dans la presse espagnole ce mercredi. Selon plusieurs médias, le Ballon d'Or 2022 avait en effet été autorisé par le Real Madrid à rallier Doha en cas de qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps sont bien venus à bout du Maroc et l'ancien Lyonnais devrait donc être présent dans le Stade de Lusail. Karim Benzema Karim Benzema © Fournis par Sports.fr Mais puisque l'attaquant tricolore a repris l'entraînement avec le Real Madrid depuis plusieurs jours, Karim Benzema, qui avait été contraint de déclarer forfait à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde en raison d'une lésion à la cuisse, peut-il espérer plus qu'une place en tribunes ? La question taraude certains puisque Didier Deschamps ne l'a pas remplacé dans le groupe. Le sélectionneur tricolore n'y a d'ailleurs pas échappé. Et le champion du monde 98 s'est voulu, à sa manière, très clair sur le sujet. "Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante", a-t-il ainsi répondu, visiblement exaspéré. L'ancien milieu de terrain s'était déjà montré agacé lorsque la question lui avait été posé avant le match face à la Tunisie. "Wouah… vous cherchez des trucs. Ce ne sont pas des choses qui occupent mon esprit. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. J’ai échangé avec Karim après son départ. Vous savez sa situation et le délai pour qu’il se rétablisse. Je m’occupe des 24 joueurs qui sont là. Je vous laisse ça, si vous voulez parler, débattre ou imaginer", avait-il expliqué. A quatre jours d'une finale de Coupe du monde, Didier Deschamps n'a évidemment pas changé d'avis et Karim Benzema devra donc se contenter d'un rôle de supporter.