Coupe du monde 2022 : Le beau geste du Real Madrid envers Karim Benzema Article de Yves-Alex Mpara • Hier à 15:44 Karim Benzema devrait se rendre au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du monde en cas de qualification des Bleus ce mercredi face au Maroc De retour à l'entraînement avec le Real Madrid depuis quelques jours, Karim Benzema soutient ses coéquipiers en équipe de France malgré son forfait de dernière minute pour la Coupe du monde 2022 à cause d'une douleur à la cuisse. Ce mercredi, le média catalan Mundo Deportivo annonce que Karim Benzema pourrait revenir au Qatar ce dimanche. En effet, le Ballon d'Or 2022 aurait reçu l'autorisation du Real Madrid pour assister à la finale du Mondial face à l'Argentine si les Bleus venaient à passer l'obstacle marocain. Karim Benzema champion du monde en cas de succès des Bleus dimanche Vidéo associée: Coupe du monde 2022. France-Maroc : réactions au premier but des Bleus (Dailymotion) S'il a quitté ses partenaires et le Qatar avant le début de la Coupe du monde, Karim Benzema devrait être considéré comme un champion du monde si les hommes de Didier Deschamps parviennent à se qualifier pour la finale et à la remporter face à l'Argentine de Leo Messi. En effet, Didier Deschamps n'a pas remplacé l'attaquant du Real Madrid dans sa liste. Il figure toujours sur les différentes feuilles de match de l'équipe de France. En cas de victoire, 26 médailles seront distribuées à la Fédération Française de Football qui devrait les remettre à l'ensemble du groupe dont Karim Benzema et Lucas Hernandez, blessés. Cet article a été publié dans sa version originale sur 90min.com/fr sous Coupe du monde 2022 : Le beau geste du Real Madrid envers Karim Benzema.